Ижевск, 31 января, 2022, 22:17 — ИА Регнум. В Удмуртии дополнительно развернули 550 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации в инфекционном госпитале

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Новые места открыли в Республиканской клинической инфекционной больнице, ГКБ № 6, Можгинской районной больнице, Республиканской детской клинической больнице. С 30 января в режиме ковид-центра на 150 коек работает Завьяловская районная больница.

По словам и.о. министра здравоохранения Елены Сычевой, республика готова оперативно реагировать в случае увеличения числа госпитализаций, в медучреждениях республики есть возможность развернуть до 3,5 тыс. коек, включая места, оборудованные кислородом.

Всего в республике в настоящее время для лечения пациентов инфекционного профиля развернуто 1627 коек в 11 медицинских организациях. Госпитализировано 1268 пациентов, свободными остаются около 22% мест в больницах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии резко выросла нагрузка на учреждения амбулаторно-поликлинического звена. По словам главного врача городской больницы №6 Надежды Ворониной, под наблюдением в амбулаторном режиме находятся около 16 тыс. жителей Удмуртии с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. На больничном листе находятся 453 врача и 723 средних медицинских работников первичного звена — 1176 медиков.

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