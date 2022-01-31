Сыктывкар, 31 января, 2022, 22:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 23 человек, прошедших ковид-вакцинацию. Об этом в ходе видеообращения сообщил глава республики Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Все они переносят заболевания легко и находятся на амбулаторном лечении», — уточнил чиновник.

Он отметил, что за сутки в регионе скончались восемь человек, никто из них привит не был.

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Всего в республике ковид-вакцинацию прошли более 405 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Сыктывкара продлили дистанционное обучение.