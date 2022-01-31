Таллин, 31 января 2022, 21:12 — REGNUM Восточное крыло НАТО необходимо усиливать на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, заявил 31 января президент Эстонии Алар Карис прибывшему с визитом в Таллин министру иностранных дел Польши Збигневу Рау.
Об этом сообщила канцелярия эстонского президента.
Карис и Рау обсуждали вопросы европейской безопасности, военную активность России на границах Украины и российско-белорусские военные учения.
«Напряженная ситуация с безопасностью в Европе требует усиления сдерживания восточного крыла НАТО. Это также означает увеличение присутствия союзников в балтийско-польском регионе», — заявил Карис.
При этом он сообщил, что российские войска, прибывшие на учения в Белоруссию, «угрожают не только Украине, но и безопасности всей Европы».
«Украина имеет мощную политическую поддержку и помощь со стороны Эстонии», — утешил Карис своего польского гостя.
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