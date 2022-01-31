США и НАТО пытаются заслонить Украиной тему требований России — Небензя
Москва, 31 января, 2022, 20:59 — ИА Регнум. США и их сателлиты из блока НАТО пытаются увести все внимание от инициатив России по безопасности в сторону обсуждения ситуации вокруг Украины, заявил 31 января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Наши западные коллеги пытаются на гребне этой волны свести наш диалог исключительно к вопросу так называемого урегулирования ситуации на границе с Украиной», — сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.
Российский представитель отметил, что требования Москвы по стратегической стабильности и гарантиям безопасности гораздо шире, чем вопросы, связанные с Украиной.
«Невступление Украины в НАТО и неразмещение на ее территории иностранных войск — это всего лишь один элемент назревших договоренностей, которые могли бы кардинально улучшить военно-политическую обстановку в Европе, да и в мире в целом», — сказал Небензя.
«Похоже, что и Украину наши американские коллеги готовы принести в жертву своим геополитическим интересам», — отметил он, напомнив о «пробирке Пауэлла», после которой был уничтожен Ирак.