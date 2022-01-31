Москва, 31 января, 2022, 20:59 — ИА Регнум. США и их сателлиты из блока НАТО пытаются увести все внимание от инициатив России по безопасности в сторону обсуждения ситуации вокруг Украины, заявил 31 января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Наши западные коллеги пытаются на гребне этой волны свести наш диалог исключительно к вопросу так называемого урегулирования ситуации на границе с Украиной», — сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский представитель отметил, что требования Москвы по стратегической стабильности и гарантиям безопасности гораздо шире, чем вопросы, связанные с Украиной.

«Невступление Украины в НАТО и неразмещение на ее территории иностранных войск — это всего лишь один элемент назревших договоренностей, которые могли бы кардинально улучшить военно-политическую обстановку в Европе, да и в мире в целом», — сказал Небензя.

«Похоже, что и Украину наши американские коллеги готовы принести в жертву своим геополитическим интересам», — отметил он, напомнив о «пробирке Пауэлла», после которой был уничтожен Ирак.