Берлин, , 23:50 — REGNUM Американская компания Twitter подала иск в Административный суд Кельна против поправки к Закону о защите прав в сети (NetzDG). Об этом сообщает 31 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Twitter

Компания выступает против вступающего в силу требования сообщать данные о подозреваемых преступниках в Федеральное управление уголовной полиции (BKA). «Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает значительное вмешательство в основные права граждан», — отметил представитель компании.

Сообщается, что иск Twitter направлен против тех положений закона, которые касаются нового центрального офиса BKA, при помощи которого министерство юстиции намерено обеспечить более эффективное и быстрое выявление подозреваемых преступников в социальных сетях.

Представитель Twitter раскритиковал «обязательство активно делиться пользовательскими данными». Он также выразил обеспокоенность тем, что новое правило вынуждает частные компании «играть роль прокуроров».