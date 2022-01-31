Берлин, , 21:57 — REGNUM Немецкая коалиция «Светофор» хочет принять решение о введении в стране субсидий для компенсации роста цен на отопление не позднее начала марта 2021 года. Об этом сообщает 31 января Spiegel.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Юридические детали еще будут уточнены, однако субсидия на отопление обязательно поступит на наше вооружение в этом квартале. Время имеет ключевое значение. Решение будет принято в феврале или в первую неделю марта», — заявил эксперт по жилищной политике парламентской группы СвДПДаниэль Фёст.

«Чрезвычайный рост стоимости энергии является бременем для многих домохозяйств. Поэтому мы работаем во многих областях одновременно. Однако сейчас нет идеального решения одним нажатием кнопки», — добавил он.

Согласно законопроекту министра строительства Клары Гейвиц (СДПГ), одинокие немцы должны летом получить субсидию в размере 135 евро из-за высоких цен на энергоносители, 175 евро предусмотрено для семьи из двух человек и еще по 35 евро предполагается выплатить за каждого дополнительного жильца.