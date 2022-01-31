Берлин, 31 января, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Немецкий профсоюз работников сферы обслуживания Ver. di призвал около 15 000 сотрудников всех колл-центров Postbank и филиалов в Берлине, Дортмунде и Кельне провести однодневную забастовку. Об этом сообщает 31 января немецкое издание Spiegel.

Германия

После разочаровывающего начала коллективных переговоров в начале года Ver. di теперь хочет усилить давление на работодателя, говорится в заявлении профсоюза.

Критикуя руководство компании, Ver. di требует повысить заработную плату штатных сотрудников на 6%, минимум до 180 евро. Отмечается также, что пособие на обучение должно быть увеличено на 150 евро, а стажеры должны приниматься на неограниченный срок после завершения обучения. Кроме того, профсоюз хочет ввести в действие бонус в связи с распространением COVID-19, а также право работать удаленно из дома.

Переговоры идут с 10 января. Из-за разочаровывающего, с точки зрения Ver. di, первого раунда дискуссий компания подвергается мощной критике.