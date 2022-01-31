Берлин, 31 января, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Федеральный министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке («зелёные») ожидает судебных исков со стороны государств — членов Европейского союза в случае, если Брюссель классифицирует ядерную энергию и природный газ как устойчивые формы энергии. Об этом сообщает 31 января немецкое издание Spiegel.

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«Еврокомиссия должна принять во внимание, что некоторые государства ЕС обратятся в суд против решения объявить ядерную энергетику и природный газ устойчивыми формами получения энергии», — заявил Лемке.

«Зелёный» политик подчеркнул, что мнение по этому вопросу в ЕС далеко не однозначно. «В Европарламенте заметно растет недовольство подходом Еврокомиссии», — указал он.

«Ключевые эксперты ЕС по устойчивому финансированию только что категорически отвергли предложения комиссии. Сокрушительный провал. Банки, страховые компании и финансисты также выступают против её решений. Так что у нас гораздо более интенсивные дебаты, чем многие ожидали», — отметил Лемке.