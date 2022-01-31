Ханты-Мансийск, 31 января, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Югре к 31 января выявлен 31 случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикроном». Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Большинство, 16 случаев заражения «Омикроном» зарегистрировано в Ханты-Мансийске. Штамм завезён из Египта и Турции. В Сургуте десять заражённых — завоз из Объединённых Арабских эмиратов. В Нижневартовске и Урае зарегистрировано по два случая у лиц, не покидавших пределы России. В Мегионе один случай, завозной из Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Югре к 31 января насчитывается 118 963 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 94 833 пациента, 2171 скончались.