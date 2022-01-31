Берлин, 31 января, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вновь попал в заголовки газет, обвинив правительство Украины в «бряцании оружием» и создании угрозы российско-украинского конфликта, передаёт 31 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Kremlin.ru Герхард Шредер и Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций. Санкт-Петербург, 15 − 20 июня 2016 года

Издание напоминает, что одним из последних действий Шредера перед тем, как он покинул свой пост в 2005 году, было разрешение на строительство трубопровода «Северный поток — 2» для транспортировки российского природного газа напрямую в Германию в обход транзитных стран. После завершения своей политической карьеры Шредер занял должности в компаниях «Северный поток» и «Роснефть».

Отмечается, что последние комментарии 78-летнего экс-канцлера вызвали возмущение среди немецкой консервативной оппозиции.

«Мы никогда не услышим никакой критики действий Владимира Путина от Герхарда Шредера. И это именно из-за их давней дружбы. Для Шредера это означает, что, каковы бы ни были факты, они поддержат друг друга любой ценой», — заявил, в частности, Гернот Эрлер, эксперт по России и член левоцентристской социал-демократической партии Германии (СДПГ).