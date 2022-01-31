Таллин, 31 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Обвинения в нарушении воздушного пространства звучат из Таллина в адрес российских военных лётчиков. Эстонский МИД 31 января опубликовал заявление о том, что вызвал временного поверенного России для вручения ноты.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

Так, в заявлении эстонского МИД сказано, что российский дипломат вызван в министерство для выражения протеста против «нарушения воздушного пространства Эстонии», которое якобы произошло два дня назад — 29 января.

«Эстония считает это очень прискорбным и серьёзным инцидентом, особенно с учётом того, что подобные нарушения происходили неоднократно», — говорится в заявлении, но какой именно самолёт и где нарушил воздушное пространство республики, не уточняется.