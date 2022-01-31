Бишкек, 31 января, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали руководителя фармацевтической компании, поставлявшей из-за рубежа и продававшей лекарства с истекшими сроками годности. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики. Сегодня, 31 января.

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В ведомстве отмечают, что в ходе обысков в офисах и на складах этой фирмы изъяты вещественные доказательства массового импорта просроченных медикаментов, применяющихся для лечения детских заболеваний, а также подделки сроков годности на упаковках лекарственных препаратов.

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По версии следствия, фармкоманию уличили не только в торговле лекарствами с истекшим сроком годности через сеть аптек, но и в их поставках в медицинские учреждения страны.

Первомайский районный суд столицы Киргизии уже одобрил заключение под стражу руководителя фармацевтической компании с содержанием в следственном изоляторе комитета нацбезопасности.

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