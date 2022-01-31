Москва, , 19:08 — REGNUM Блогер Егор Шип высказался относительно открытия нового TikTok-дома. Об этом 31 января пишет SRSLY.

Егор Шип Скриншот с YouTube

«Ничего не будет, забыли и проехали… Короче, на ранней стадии мы поняли, что дома — это полная шляпа», — говорит Шип. По его словам, причиной отказа от проекта стало то, что «все между собой переругались».

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года Егор Шип заявил о создании собственного TikTok-дома. В проект он пригласил Катю Адушкину, Лунаком, Аню Ищук и других блогеров.

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