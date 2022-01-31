Салехард, 31 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. На Ямале в структуре заболеваемости COVID-19 около 40% приходится на детей и подростков. По этой причине было принято решение продлить дистанционное обучение школьников с 1 по 8 классы до 19 февраля. сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

У ямальских первоклассников с 7 по 12 февраля будут каникулы. Ученики 9 — 11 классов продолжат заниматься очно. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Таким образом, период разобщения дошкольных и школьных коллективов составит месяц, отметили в штабе.