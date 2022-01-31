Вологда, 31 января, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В Вологодской области из-за COVID-19 закрыли на карантин 1144 класса в 152 школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Большая часть отправленных на «удаленку» школьников — из Череповца. Там карантин введен в 42 школах, на дистанционном обучении находятся 478 классов. На втором месте — Вологда (404 класса в 40 школах). На третьем — Шекснинский район (59 классов в шести школах).

Также в регионе на карантин из-за COVID-19 закрыты 227 групп в 130 детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за неделю количество ковид-пациентов среди детей выросло в 2,7 раза.