София, , 18:20 — REGNUM Болгарский Антарктический институт и Национальное антарктическое управление Аргентины объявили о намерении подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере исследования Южного полюса Земли. Об этом 31 января сообщает софийская газета «24 часа».

Антарктида

Согласно официальной информации, в ближайшее время София и Буэнос-Айрес начнут совместные работы по исследованию погодных условий, животного мира и водных ресурсов Антарктиды. Кроме того, ученые двух стран проведут в полярных условиях специальные опыты, суть которых не разглашается.

Подписание соответствующего документа запланировано на 7 февраля в Софийском университете им. Св. Климента Охридского. На мероприятие приглашены политики и дипломаты Болгарии и Аргентины.