Великий Новгород, 31 января, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Новгородской области с 1 февраля по 14 февраля 2022 года приостанавливается деятельность детских кружков и секций. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе администрации региона. Такие меры приняты в связи с увеличением числа заболеваний COVID-19 среди детей в 4 раза.

debbienews Детское творчество

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

На дистанционное обучение полностью перешли 18 школ в различных районах региона. После обнаружение заболеваний ковидом в 43 школах на «дистант» ушли 86 классов. А из-за гриппа и ОРВИ — 332 класса. В отличие от школ, в детских садах на карантин закрыли пока только две группы.

«Сейчас при выявлении одного случая COVID-19 в школе или детском саду класс или группа автоматически переводятся на карантин. Такие решения, в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, директора образовательных учреждений принимают самостоятельно», — сообщила министр образования региона Евгения Серебрякова.

Правительство Новгородской области также обязало руководителей предприятий перевести не менее 30% сотрудников на удалённую работу. В приоритете для удалёнки беременные женщины, работники старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания.

Напомним, в Новгородской области отмечается ухудшение эпидобстановки. Помимо роста заболеваний ковидом среди обычного населения, такая же динамика фиксируется и среди медработников.