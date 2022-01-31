Петрозаводск, 31 января, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Республике Карелия осталось ограниченное количество лекарств, которые выдаются заболевшим COVID-19 в рамках системы ОМС. Имеющегося количества препаратов хватит максимум на месяц. Об этом 31 января сообщил министр здравоохранения регионаМихаил Охлопков.

Permkrai.ru Лекарства от COVID-19 (внимание: назначаются врачом!)

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Напомним, в амбулаторных условиях лечение больных с ковидом проводится при лёгкой и среднетяжёлой формах заболевания, а в случае наличия факторов риска лечение назначается даже при наличии минимальных симптомов. С 2020 года такие пациенты обеспечиваются на дому лекарственными препаратами, закупленными на средства, выделенные из федерального бюджета.

«Однако в связи с резким ростом числа инфицированных может быть нехватка таких препаратов: сейчас на складах медорганизаций их осталось в объёме от двух недель до месяца. Это при сегодняшней эпидситуации. Повторюсь, если она ухудшится, то препаратов может не хватить», — пояснил Охлопков.

Он уточнил, что из резервного фонда правительства России выделено Карелии дополнительно 37 млн рублей на закупку лекарств, которых хватит ещё на один месяц.

В настоящий момент в Карелии болеют ковидом 3584 местных жителя. Из них только 739 — в стационарах, остальные 2845 находятся на амбулаторном лечении. За минувшие сутки положительные тесты на ковид получили 723 инфицированных, в том числе 125 — дети. Это на 21 человека больше, чем за сутки до этого. Среди новых случаев большинство произошло у непривитых — 694 (95,7%).

Всего в Республике Карелия с 2020 года зарегистрировано 98 955 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 997 детей. Выздоровели с начала пандемии 94 055 человек, в том числе 11 509 детей, а за последние сутки — 692 из ранее зараженных.

Также за последнее воскресенье января в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19, что на две смерти больше, чем в субботу. Всего с начала пандемии в Карелии скончались 1316 человек, заболевших ковидом.