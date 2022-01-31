Бухарест, 31 января, 2022, 17:43 — ИА Регнум. 1 февраля парламент Румынии начинает новую сессию после продолжительных зимних каникул, пишет 31 января бухарестская газета Romania Libera.

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Согласно официальной информации, в ходе заседаний, которые продлятся до 31 мая нынешнего года, румынские народные избранники обсудят новые законопроекты в сфере правосудия, здравоохранения и экономики. В частности, сенаторам и представителям Палаты депутатов предстоит утвердить правила введения или отмены карантинных мер в контексте COVID-19, а также рассмотреть возможность повышения минимальных зарплат и пенсий.

«Всем нам предстоит большая работа, необходимо вывести страну из кризиса, связанного с пандемией и политическими разногласиями», — заявил глава сената (верхней палаты парламента) Флорин Кыцу.

Его поддержал руководитель палаты депутатов (нижняя палата) Марчел Чолаку, подчеркнувший, что «от слаженности и эффективности работы высшего законодательного органа в новом сезоне зависит будущее Румынии».