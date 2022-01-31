В калужском Обнинске отмечается рост заболеваемости COVID-19
Обнинск, Калужская область, 31 января, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В городе Обнинске Калужской область заболеваемость новой коронавирусной инфекцией носит интенсивный характер, сообщает 31 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного санитарного врача города Владимира Маркова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»
За прошедшую неделю в городе было зарегистрировано 1306 случаев и на начало новой рабочей недели — ещё 406. Для сравнения: количество заболевших в предшествующую неделю составляло 412 человек. Отмечен серьезный рост заболеваемости среди детей.
Показатели по ОРВИ также высоки. За прошедшую неделю диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» был поставлен 906 пациентам: 493 взрослым и 413 детям.