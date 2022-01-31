Обнинск, Калужская область, 31 января, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В городе Обнинске Калужской область заболеваемость новой коронавирусной инфекцией носит интенсивный характер, сообщает 31 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного санитарного врача города Владимира Маркова.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

За прошедшую неделю в городе было зарегистрировано 1306 случаев и на начало новой рабочей недели — ещё 406. Для сравнения: количество заболевших в предшествующую неделю составляло 412 человек. Отмечен серьезный рост заболеваемости среди детей.

Показатели по ОРВИ также высоки. За прошедшую неделю диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» был поставлен 906 пациентам: 493 взрослым и 413 детям.

«Превышение эпидпорога составляет 100%. Здесь лучшие меры профилактики — это вакцинация и ревакцинация граждан», — отметил Владимир Марков.