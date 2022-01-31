Вологда, 31 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Вологодской области за неделю количество ковид-пациентов среди детей выросло в 2,7 раза. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил замгубернатора Антон Кольцов.

Артуро Микелена. Больной ребенок (фрагмент). 1886

«Возрастает количество заболевших детей, за неделю оно выросло в 2,7 раза, доля заболевших детей увеличилась 20% до 35% от общего количества больных. Ежесуточно ковид подтверждается в среднем у 160 детей», — заявил Кольцов.

Напомним, губернатор Вологодской области находится на больничном из-за COVID-19.

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