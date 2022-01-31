Таллин, 31 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Высокие цены на зерно и низкие закупочные цены заставляют эстонских свиноводов задуматься о прекращении или существенном сокращении деятельности. Об этом сообщило региональное издание южной Эстонии Lоuna-Eesti Postimees.

Свинья

Так, хутор Haameri в Пыльвамаа, державший 5 000 свиней, сейчас продает последних поросят и с весны прекратит деятельность. По словам владелицы хутора Аве Хаамер, основной причиной прекращения деятельности стала стоимость корма — за год цены на зерно выросли почти в два раза, однако стоимость свинины пропорционально не увеличилась.

Цены на свинину устанавливает немецкая биржа, сейчас они составляют 1,2 евро за кг, столько же платят местные оптовики.

«Считаю, что цены могли бы повыситься по меньшей мере на 30%, — сказал хозяин выруского хутора Jaagumаe talu Март Тимми. — Сейчас с трудом удается покрыть расходы на корм. Невозможно постоянно работать в минус».

«Себестоимость эстонской свинины безумно высокая», — подтвердил член правления занимающейся разведением свиней фирмы Atria Eesti Олле Хольм.