Архангельск, 31 января, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Архангельской области откроют мобильные пункты экспресс-тестирования на COVID-19. Соответствующее поручение глава региона дал областному минздраву, сообщает правительство региона.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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«Это поможет разгрузить поликлиники, снизить концентрацию людей в них, — пояснил глава региона. — В таких пунктах могут работать врачи или студенты, которые прошли обучение. И если тест окажется положительным, они выдадут лекарства пациенту и данные о нем внесут в реестр».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области ежедневно на коронавирус тестируют до восьми тысяч человек.