Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Американские политики 31 января призвали Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) защитить спортсменов от потенциальной реакции китайского правительства, если они решат высказаться о нарушениях прав человека во время зимней Олимпиады в Пекине, сообщает Reuters.

Олимпийские игры Aftenposten.no

В январе представители Китая сообщили журналистам, что любое нарушение спортивной этики и особенно нарушение китайских законов и правил будет иметь последствия.

Демократы Джефф Меркли и Джеймс Макговерн обратились в открытом письме к USOPC, заявив о необходимости устранить риски нарушения свободы слова и конфиденциальности на Играх в Пекине, которые начнутся в феврале.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена заявила, что не отправит официальную делегацию Штатов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, начав «дипломатический бойкот» Китая за нарушения прав человека.

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