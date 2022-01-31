Архангельск, 31 января, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 1968 человек, 134 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов Госпитализация

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Среди новых заболевших — 634 архангелогородца, 491 северодвинец, 168 жителей Плесецкого округа, 141 житель Котласа, 101 новодвинец. Случаи заражения инфекцией зарегистрированы также в Коряжме, Коношском, Няндомском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 124 070 случаев COVID-19.