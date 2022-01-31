Красногорск, 31 января, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Несмотря на рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье не планируется вводить новые ограничения. Об этом 31 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Нет, мы не планируем дополнительные ограничения. Мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы усилить амбулаторное звено, различные способы телемедицины, есть прямая линия «122». Все это помогает нам снять серьезную нагрузку на врачей», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что на данный момент в Подмосковье свободно около половины коечного фонда для пациентов с COVID-19.