Ереван, 31 января, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатрян не исключает того, что правящая партия «Гражданский договор» выдвинет его кандидатом на пост президента республики. Об этом глава ведомства 31 января сообщил журналистам.

ИА REGNUM Армения

Он прокомментировал публикации в армянских СМИ, которые назвали его предполагаемым кандидатом от партии власти, ссылаясь на неназванные источники. Хачатрян отметил, что он подходит под все критерии, необходимые для участия в борьбе за президентское кресло и допускает возможность, что так и будет.

«Моё имя должно было муссироваться по определению, — сказал министр. — С учётом всего вышеперечисленного, вполне можно было ожидать, что я окажусь в этом списке. К тому же, я являюсь министром и членом команды, которая находится у власти», — сказал Хачатрян.

Министр также отметил, что формально 31 января — последний день, когда действующий президент Армении Армен Саркисян может отозвать своё заявление об отставке. Если этого не произойдет, то на наследующий день в правящей партии будут обсуждать кандидатов на пост главы республики.

Напомним, Саркисян подал в парламент Армении заявление об отставке 23 января. Он заявил, что уходит, так как не может, находясь на этой должности, влиять на политику государства.