Москва, , 15:52 — REGNUM В рамках программы министерства образования и науки РФ «Приоритет 2030» ряд российских вузов совместно работают над созданием современных интеллектуальных транспортных систем, которые повысят безопасность работы транспорта и снизят вред, наносимый им окружающей среде. Об этом ИА REGNUM 31 января сообщила пресс-служба программы «Приоритет 2030».

Грузовой транспорт chappy

В частности стало известно, что ученые Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) ведут разработки в рамках стратегического проекта «Цифровая экосистема интеллектуальных приоритетов для транспорта и логистики», который предполагает создание научно-исследовательского и кадрового потенциала для цифровой трансформации железнодорожного бизнеса. По словам доцента кафедры «Электрическая связь», технического координатора программы «Приоритет 2030» в ПГУПС Сергея Куценко, разработка интеллектуальных транспортных систем — это перспективное направление научных исследований.

«Важнейшими задачами развития железнодорожного транспорта России являются повышение эффективности функционирования транспортных систем и рост качества удовлетворения экономики и населения безопасными и эффективными транспортными услугами», — сказал он.

Кроме того, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) реализуется проект «Цифровая трансформация промышленности», который, как заявил директор Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ Дмитрий Родионов, позволит обновить теорию территориально-промышленных комплексов с учетом современных задач устойчивого развития, инструментария моделирования и методов сбора данных.

Еще один вуз — Южный федеральный университет (ЮФУ) занимается разработкой перспективных робототехнических комплексов (РТК) воздушного, наземного и морского базирования по всем направлениям технологий современной робототехники. Как сообщает пресс-служба проекта, наиболее значительных успехов научные подразделения ЮФУ добились в области ключевых технологий РТК: систем навигации, связи и управления.

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) реализуется несколько крупных проектов в области интеллектуальных транспортных систем. В частности, проект системы «Умный перекресток» предназначен для управления объектами дорожно-транспортной сети, организации сбора и передачи данных, фиксации нарушений ПДД и аварийных ситуаций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о старте крупнейшей в истории России программы государственной поддержки российских университетов «Приоритет 2030».