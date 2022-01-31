Тюмень, 31 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров более 216 ковидных пациентов, 60 госпитализировано с COVID-19. Об этом 31 января сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 31 января коронавирус выявили у 947 тюменцев. Это на 112 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 января коронавирус выявили у 101 597 человек, выздоровели 85 049 пациентов, скончались 3734 (на восемь человек больше, чем днём ранее).