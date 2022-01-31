Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Взрывные работы на шахте возле города Ткибули (край Имеретия, Грузия) проводились с нарушением инструкции по технике безопасности. Об этом 31 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Грузии.

Рабы, работающие в шахте Laurium

По данным ведомства, шахту проверили сотрудники инспекции труда при минздраве. Они выявили превышение предельного уровня концентрации метана превышает. Кроме того, во время взрывных работ на месте не присутствовал руководитель надзора, что также является нарушением.

«В результате явных нарушений Служба трудовой инспекции приняла решение о прекращении взрывных работ и закрытии конкретного участка, на котором произошел инцидент», — говорится в сообщении.

Напомним, прошлой ночью в одной из шахт в Ткибули произошёл взрыв. Один человек погиб, серьёзно пострадали восемь шахтёров, из них трое находятся в реанимации.

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