Тула, 31 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. На дополнительные каникулы уйдут ученики школ Тульской области с 2 по 11 февраля, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 31 января по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пустой класс

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По данным, которые привёл руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев, эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди детей в настоящее время в регионе превышен в 2,2 раза, несовершеннолетние составляют 45% от общего числа людей, болеющих респираторными заболеваниями. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 87 школах, за неделю зафиксирован значительный рост заболеваемости. На 31 января по причине болезни уроки не посещают 12 603 школьника и 904 педагога. Занятия приостановлены или переведены на дистант в 1344 классах 234 школ и в 33 школах полностью, в 156 группах 90 детских садов и в одном детском саду полностью, а также в 84 группах 17 учреждений специального образования частично и одном полностью.

В связи с этим принято решение объявить в регионе для всех школ и учреждений среднего профессионального образования каникулы с 2 по 11 февраля. Возобновится учёба с 14 февраля. Для учеников начальной школы на этот период могут быть открыты дежурные группы. Учреждениям дополнительного образования для детей рекомендовано на этот период перейти на дистанционный формат.