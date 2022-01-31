Киев, 31 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. По мнению бывшего премьер-министра Украины, депутат Рады и лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, эскалация ситуации вокруг страны не связана с планами якобы возможного «вторжения» России на Украину и преследует целью заставить Киев выполнять Минские соглашения по Донбассу. Она заявила об этом 31 января во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

(сс) Vadim Chuprina Юлия Тимошенко

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«Эскалация на границах не связана с тем, чтобы начать полномасштабную войну против Украины, хотя этот риск всегда будет оставаться, но для того, чтобы принудить Украину к выполнению минских соглашений», — сказала она.

Также Тимошенко добавила, что Минские соглашения, в каком варианте они были подписаны, по ее мнению, являются потерей «независимости и суверенитета» для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает США и их союзников по НАТО прекратить нагнетание напряжённости вокруг Украины и занять конструктивную позицию.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.