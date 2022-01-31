Тамбов, 31 января, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 27 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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31 января подтверждено 454 новых случаев заражения коронавирусом — на 42 больше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 67 тыс. 734 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 60 тыс. 598 пациентов, в том числе 90 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1939 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.