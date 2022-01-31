Салехард, 31 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 31 января за сутки госпитализировано 45 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 357 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 237 ямальцев. Заразился коронавирусом 1559 человек — на 439 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 41 вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО зарегистрировано 73 622 случая заражения коронавирусом, выздоровели 62 452 человека, 983 скончались (на одного больше, чем днём ранее).