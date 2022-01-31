Москва, 31 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Во вторник, 1 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 31 января сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января 2022 года

По словам официального представителя российского МИД, встреча Лавров и Блинкена в очном формате не запланирована.

«Во вторник (1 февраля) состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы ВеликобританииЛиз Трасс о том, что у «российских олигархов» в стране могут конфисковать собственность, так как «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы»