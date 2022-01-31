Ташкент, 31 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Продажи на авторынке в Узбекистане за 2021 год показали существенный рост, так в прошлом году продажи автомобилей выросли на 12,5% по сравнению с 2020 годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при администрации президента Узбекистана.

Автомобили

«В 2021 году в стране количество сделок купли-продажи автомобилей составило 691,9 тысяч автомобилей, что на 12,5% больше, чем в прошлом году (614,9 тыс. в 2020 году). Из них 28,1% новые автомобили (13,6 тыс. или 7% произведены за рубежом)», — говорится в сообщении.

В центре отметили, что из-за глобального дефицита микрочипов, вызванного пандемией коронавируса, в январе-ноябре 2021 года ежемесячно поставлялось 12−20 тысяч новых автомобилей, тогда как в декабре этот показатель увеличился до 27,2 тысячи.

«В разрезе регионов самые высокие годовые темпы роста наблюдались в Самаркандской (30,9%), Сурхандарьинской (29,4%), Наманганской (27,9%) областях и городе Ташкенте (19,9%). В Навоийской (9,7%), Сырдарьинской (9,4%) и Ташкентской (3,2%) областях число сделок купли-продажи автомобилей снизились», — говорится в сообщении.