Ставрополь, 31 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Ставропольском крае из-за ухудшения ситуации с коронавирусом перевели на дистанционное обучение школьников с первого по восьмой класс. В таком режиме учащиеся будут заниматься с 3 по 9 февраля. С 10 февраля в школах начнутся каникулы. Об этом 31 января сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Заболеваемость растет в том числе и среди детей. В связи с этим приняли решение о переводе учеников 1−8 классов на дистанционный формат обучения с 3 по 9 февраля. Старшеклассники продолжат учиться в очном режиме. Это необходимо для того, чтобы не пострадал процесс их подготовки к государственным экзаменам», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.⠀Он также отметил, что если ситуация за время дистанционки и каникул не улучшится, «обучение после отдыха продолжится дистанционно». По словам Владимирова, вопрос об удаленной форме обучения для студентов высшего и среднего профессионального образования пока не стоит. Они продолжат учиться очно.

Напомним, утром 31 января глава Ставрополья привел ежедневную статистику по коронавирусу в крае. По его словам за последние сутки был выявлен 1451 случай заражения. Из них 427 — приходятся на детей.

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