Киев, , 14:40 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко, которого обвиняют по делу о закупке угля из Донбасса в назначенный день, 31 января, явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Однако давать показания политик отказался.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Госбюро расследований Украины ожидает Порошенко на допрос 31 января

«Я как ответственный политик… и законопослушный гражданин прибыл на допрос по абсолютно пустому никчемному делу», — цитирует «Интерфакс» Порошенко.

Он уверен, что президент Украины Владимир Зеленский «пытается отвлечь внимание», однако «выбрал наихудший сценарий раскола общества и преследования оппозиции».

«Я точно не собираюсь принимать участие в этом шоу, я не буду давать какие-либо показания, поскольку это очень похоже на сценарий, если бы в 1937 году кого-то призывали сотрудничать с НКВД», — подчеркнул украинский политик.

В здании Госбюро Порошенко пробыл не более 15 минут. Как заявили в ГБР, народный депутат Украины Пётр Порошенко отказался от дачи показаний следователю и покинул помещение ГБР.

Ранее по теме: Порошенко не выполнил требования суда по сдаче загранпаспорта

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печёрский районный суд Киева избрал подозреваемого в госизмене Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и сдачи на хранение в соответствующие органы государственной власти своего паспорта (паспортов) для выезда за границу. Также суд обязал политика сдать другие дающие право на выезд с Украины и въезд на Украину документы.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Порошенко преследуют за созданную им успешную схему контрабанды