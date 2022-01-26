Киев, , 12:15 — REGNUM На допрос по делу о поставках Киеву угля с Донбасса ожидает 31 января бывшего украинского президента Петра Порошенко государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГБР.

Порошенко Анашкин Сергей © ИА Красная Весна

«Следователь ГБР ждет Петра Порошенко к 11:00 (12:00 мск) 31 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Также ГБР обратилось к Порошенко с призывом перестать «манипулировать общественным мнением» и начать выполнение назначенного экс-президенту Украины судом решения об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января стало известно, что бывший украинский президент Пётр Порошенко до сих пор не сдал свой паспорт для выезда за рубеж, хотя сдачи паспорта от него потребовал суд.