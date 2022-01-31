Ульяновск, 31 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области коллективный иммунитет от COVID-19 превысил 69%. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По информации на 31 января, в Ульяновской области вакцинацией от ковида охвачены 659 662 жителя региона. Из них привились двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 632 315 человек.

В настоящее время коллективный иммунитет оценивается на уровне 69,4%.

Напомним, что с 31 января по 7 февраля школы в Ульяновской области будут работать дистанционно. Аналогичное решение рекомендовано принять ректорам вузам.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 128 506 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 118 472 жителя (92,2%), скончались 4069 ковидных больных.