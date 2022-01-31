Красногорск, 31 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Подмосковье удалось существенно сократить сроки ожидания ответа на горячей линии по коронавирусу «122». Об этом 31 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее срок ожидания ответа составлял прядка 4,5 минут. Сейчас это время удалось сократить примерно до 1 минуты. Добиться таких результатов стало возможным за счет создания новых колл-центров «122», в которых задействованы студенты медицинских колледжей.

«На прошлой неделе провели системную работу. Проанализировали, как работают диспетчеры, как закрываются больничные листы. Горячая линия «122» получает в среднем порядка 36 тыс. вызовов. Среднее время ожидание 4,5 минуты. С этого понедельника мы сформировали единый колл-центр дополнительный из 300 рабочих мест — это 600 студентов, которые будут работать в две смены. Также на базе тех колледжей мы организовываем по 50 операторов, которые будут обслуживать по номеру «122», — сказала Сергунина.