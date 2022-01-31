Саранск, 31 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В поликлиниках Мордовии останавливается проведение профосмотров и диспансеризации в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом заявил в прямом эфире в социальных сетях глава регионального минздрава Олег Маркин.

Дарья Драй ИА REGNUM В поликлинике

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«Принято и утверждено на оперативном штабе решение прекратить госпитализацию в дневной стационар, ограничить плановую госпитализацию по взрослым. По детям мы не приостанавливаем», — добавил министр.

Он пояснил, что данные мероприятия позволят минимизировать число визитов граждан в поликлиники и снизить возможность дополнительного инфицирования, а также высвободить кадры для работы в амбулаторно-поликлиническом звене, где наблюдается значительно увеличение нагрузки.

«Узкие специалисты, специалисты функциональной диагностики, смежные службы — все на сегодняшний день будут работать по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — заключил Маркин.

Срок возобновления работы медицинских учреждений в штатном режиме министр не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Роспотребнадзора региона внесло на рассмотрение оперативному штабу ряд дополнительных ограничительных мероприятий. В частности, предложено запретить посещение несовершеннолетними торговых комплексов, фитнес-центров, учреждений культуры и общепита. Приостановить реализацию общеобразовательных программ в помещениях дополнительного образования и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан младше 18 лет. Исключение могут составить мероприятия официального спортивного календарного плана, но они будут проходить без зрителей.

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