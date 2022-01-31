Рязань, 31 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Рязанской области 31 января госпитализированы четыре пациента с COVID-19. Выписаны после выздоровления 40 человек, скончались от осложнений шестеро, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в Рязанской области подтверждено 825 случаев заражения коронавирусом, общее число носителей инфекции достигло 67 585. Выздоровели 58 445 человек, зарегистрировано 2 865 летальных исходов.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста инфекции за сутки составил 1,24%.