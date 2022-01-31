Красногорск, 31 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Кабинеты неотложной медицинской помощи в Подмосковья начнут принимать пациентов во вторую половину дня только по предварительной записи. Об этом 31 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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«Мы приняли решение, что с завтрашнего дня (1 февраля — прим. ИА REGNUM) с 16:00 до 20:00 все наши кабинеты неотложной помощи будут осуществлять прием по предварительной записи. То есть человек может спланировать свой приход вечером, чтобы разгрузить утренние часы работы», — сказала Стригункова.

Также глава регионального минздрава отметила, что на территории Подмосковья ведется работа по увеличению числа кабинетов неотложной медицинской помощи.