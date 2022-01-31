Москва, 31 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Люди, освобождающиеся из тюрем, часто оказываются неподготовленными для жизни на свободе. Об этом 31 января заявила министр юстиции России Константин Чуйченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Government.ru Константин Чуйченко

«На сегодняшний день у нас ситуация выглядит следующим образом: ежегодно из мест лишения свободы освобождается порядка 100 тыс. человек. При этом зачастую эти люди не подготовлены к жизни, как говорится, на свободе, то есть они не могут получить работу, не имеют денежных средств, которые необходимы для того, чтобы начать новую жизнь, и, конечно же, они нуждаются в помощи», — заявил Чуйченко.

«Очень высок рецидив, на сегодняшний день он составляет порядка 44%, то есть из 100 человек примерно 44 человека опять пойдут в места лишения свободы», — указал он.