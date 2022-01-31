Красногорск, 31 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 среди медицинских работников Подмосковья растет. Об этом 31 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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«Хотелось бы обратить внимание, что у нас болеет много персонала. В среднем терапевты — 17%, и педиатры — 15%. В некоторых городских округах это доходит до 40−50%», — сказала Стригункова.

По её словам, для решения этой проблемы в медучреждениях Подмосковья приходится постоянно производить рокировку служебного состава.