Томск, 31 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявлен 521 носитель коронавируса, за весь период пандемии — 67 464. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в федеральном оперативном штабе.

Donland.ru В палате

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

За сутки в регионе госпитализировали 47 ковид-пациентов (30 января — 49), выздоровели 364 человека. Общее число выздоровевших — 63 081.

Жертвами коронавирусной инфекции стали два человека. За всё время в Томской области умерли 704 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в регионе было подтверждено 510 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 387 человек.