Красногорск, 31 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Число вызовов врачей на дом в Подмосковье начало расти. Об этом 31 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Количество вызовов врачей на дом выросло. В среднем это 66 тыс. вызовов в день. Пик у нас был в прошлый понедельник (24 января — прим. ИА REGNUM) — 88 тыс. вызовов», — сказала Стригункова.

Кроме того, на 16% увеличилось количество вызовов скорой помощи — их ежедневно число составляет в среднем около 14 тыс.