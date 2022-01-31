Саранск, 31 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали девять пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 39 человек.

Липецкаяобласть.рф Ковидный госпиталь

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 716 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 3803 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 155 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 38 725 жителей республики.

Всего в регионе подтвердили 43 915 случаев заражения коронавирусом, из них 311 — за минувшие сутки.

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