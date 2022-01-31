Пермь, 31 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 30 января, в медучреждения доставлены 214 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 24 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в стационарах лечатся 2287 пермяков. Коечный фонд свободен на 20,5%. В тяжелом состоянии находится 169 пациентов. Из них 69 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 7810 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

С начала пандемии оправились от болезни 158 258 человек. За сутки в связи с выздоровлением из больниц выписали 300 пациентов.

С конца марта в Прикамье выявили 185 886 носителей коронавируса, в том числе 3190 случаев заражения за последние сутки.